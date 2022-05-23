Шнуров обвинил Урганта и Хаматову в предательстве

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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Онователь группы «Ленинград» Сергей Шнуров не собирается покидать Россию Фото:

Уехавшие из России звезды предают своих зрителей. Такое заявление сделал музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о покинувших страну актрисе Чулпан Хаматовой, телеведущем Иване Урганте и журналистке Ксении Собчак.

«Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение», — сказал Шнуров во время пресс-конференции ТАСС, передает «Комсомольская правда».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов. Так, например, народная артистка РФ Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде в Латвию. Позже актриса уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, передает «Национальная служба новостей». Иван Ургант уехал вместе с семьей в Израиль 11 марта. Однако позже в разговоре с URA.RU телеведущий подтвердил свое возвращение в Россию.

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Уехавшие из России звезды предают своих зрителей. Такое заявление сделал музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о покинувших страну актрисе Чулпан Хаматовой, телеведущем Иване Урганте и журналистке Ксении Собчак. «Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение», — сказал Шнуров во время пресс-конференции ТАСС, передает «Комсомольская правда». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов. Так, например, народная артистка РФ Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде в Латвию. Позже актриса уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, передает «Национальная служба новостей». Иван Ургант уехал вместе с семьей в Израиль 11 марта. Однако позже в разговоре с URA.RU телеведущий подтвердил свое возвращение в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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