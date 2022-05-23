Шнуров обвинил Урганта и Хаматову в предательстве

23 мая 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Онователь группы «Ленинград» Сергей Шнуров не собирается покидать Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уехавшие из России звезды предают своих зрителей. Такое заявление сделал музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о покинувших страну актрисе Чулпан Хаматовой, телеведущем Иване Урганте и журналистке Ксении Собчак. «Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение», — сказал Шнуров во время пресс-конференции ТАСС, передает «Комсомольская правда». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов. Так, например, народная артистка РФ Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде в Латвию. Позже актриса уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, передает «Национальная служба новостей». Иван Ургант уехал вместе с семьей в Израиль 11 марта. Однако позже в разговоре с URA.RU телеведущий подтвердил свое возвращение в Россию.

Уехавшие из России звезды предают своих зрителей. Такое заявление сделал музыкант Сергей Шнуров, отвечая на вопрос о покинувших страну актрисе Чулпан Хаматовой, телеведущем Иване Урганте и журналистке Ксении Собчак. «Уезжать — это предавать зрителя. Не хочу никого осуждать. Зритель верил, слушал, смотрел в рот, а ты уехал. Зритель уехать не может. Останься с ним! Это мое мнение», — сказал Шнуров во время пресс-конференции ТАСС, передает «Комсомольская правда». 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил специальную операцию по демилитаризации Украины. После ее начала Россию покинули ряд известных артистов и музыкантов. Так, например, народная артистка РФ Чулпан Хаматова объявила о своем отъезде в Латвию. Позже актриса уволилась из московского театра «Современник», где проработала 24 года, передает «Национальная служба новостей». Иван Ургант уехал вместе с семьей в Израиль 11 марта. Однако позже в разговоре с URA.RU телеведущий подтвердил свое возвращение в Россию.