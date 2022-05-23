Иван Ургант сообщил, что вернулся в Россию

23 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Возвращение Ивана Урганта в Россию прошло незамеченным Фото: соцсети Ивана Урганта Телеведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU подтвердил, что вернулся в Россию. Артист сообщил, что сейчас находится в Останкино на рабочем месте. «Я сейчас в России, разговариваю с вами из своего кабинета. Я вас умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил Иван Ургант. Ранее СМИ сообщали, что Иван Ургант вернулся в Россию после долгого отсутствия: в марте он с семьей уезжал в Израиль. Сам ведущий не комментировал возвращение, объяснив, что не хочет оправдываться. Позже Ксения Собчак заявила, что Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». Ведущий опроверг эту информацию, назвав Ксению Собчак непроверенным «новостным агентством».

Телеведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU подтвердил, что вернулся в Россию. Артист сообщил, что сейчас находится в Останкино на рабочем месте. «Я сейчас в России, разговариваю с вами из своего кабинета. Я вас умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил Иван Ургант. Ранее СМИ сообщали, что Иван Ургант вернулся в Россию после долгого отсутствия: в марте он с семьей уезжал в Израиль. Сам ведущий не комментировал возвращение, объяснив, что не хочет оправдываться. Позже Ксения Собчак заявила, что Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». Ведущий опроверг эту информацию, назвав Ксению Собчак непроверенным «новостным агентством».