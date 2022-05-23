Иван Ургант сообщил, что вернулся в Россию

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Возвращение Ивана Урганта в Россию прошло незамеченным Фото:

Телеведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU подтвердил, что вернулся в Россию. Артист сообщил, что сейчас находится в Останкино на рабочем месте.

«Я сейчас в России, разговариваю с вами из своего кабинета. Я вас умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил Иван Ургант.

Ранее СМИ сообщали, что Иван Ургант вернулся в Россию после долгого отсутствия: в марте он с семьей уезжал в Израиль. Сам ведущий не комментировал возвращение, объяснив, что не хочет оправдываться.

Позже Ксения Собчак заявила, что Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». Ведущий опроверг эту информацию, назвав Ксению Собчак непроверенным «новостным агентством».

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Телеведущий Иван Ургант в разговоре с URA.RU подтвердил, что вернулся в Россию. Артист сообщил, что сейчас находится в Останкино на рабочем месте. «Я сейчас в России, разговариваю с вами из своего кабинета. Я вас умоляю, у меня только одна просьба — не говорите об этом Ксении Собчак», — пошутил Иван Ургант. Ранее СМИ сообщали, что Иван Ургант вернулся в Россию после долгого отсутствия: в марте он с семьей уезжал в Израиль. Сам ведущий не комментировал возвращение, объяснив, что не хочет оправдываться. Позже Ксения Собчак заявила, что Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию на екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки». Ведущий опроверг эту информацию, назвав Ксению Собчак непроверенным «новостным агентством».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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