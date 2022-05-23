Пермские власти требуют доработать федеральный закон

Депутаты заксобрания должны рассмотреть инициативу в двух чтениях Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края высказала претензии к законопроекту, внесенному крайизбиркомом по инициативе ЦИК РФ. Он предполагает приведение краевого избирательного законодательства в соответствие с федеральным. В своем заключении, текст которого опубликован на портале заксобрания, администрация заявила, что он нуждается в корректировке.

«Представленный законопроект требует доработки в части урегулирования отраженных в прилагаемых замечаниях вопросов и представления уточненного финансово-экономического обоснования с приложением расчетов и с указанием источника их обеспечения», — говорится в заключении. В первую очередь, администрацию смутило электронное голосование. На это, считают в ведомстве, надо будет потратить дополнительные деньги, а крайизбирком об этом в представленном пакете документов ничего не пишет.

Новые затраты у краевого бюджета могут возникнуть и после упразднения избиркома Перми (федеральным законом ликвидируются все комиссии в муниципалитетах), считают в краевой администрации. И обязанность по проведению выборов в Пермскую гордуму, чем сейчас занимается избирательная комиссия Перми, надо этим же законом возложить на какую-то другую комиссию. И это тоже, говорится в заключении, повлечет за собой дополнительные расходы, о чем не говорится в документах крайизбиркома. В целом администрация законопроект поддерживает, добавил источник, близкий к ведомству.

В пресс-службе крайизбиркома отказались комментировать заключение на проект закона. Депутаты заксобрания рассмотрят документ в двух чтениях на заседании 26 мая.