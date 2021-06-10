Новый вице-мэр Екатеринбурга убрал застройщиков из черного списка

Рустам Галямов пришел на работу в мэрию 11 апреля. Его назначение стало одной из главных кадровых неожиданностей весны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов избавился от черного списка застройщиков, который, по слухам, существовал в мэрии в прежние времена. Об этом Галямов заявил в ходе полуторачасового разговора с журналистами. Топ-чиновник, которого в политтусовке считают темной лошадкой, прервал молчание: раскрыл, кто убедил его переехать из Москвы в столицу Урала, что неприятно удивило на третьем этаже «серого дома», и в каких рамках крупный бизнес будет работать теперь.

«Конструктивный, открытый. Не мудак», — такую оценку Галямову дают сейчас. Его назначения на пост вице-мэра в середине апреля никто не ожидал. Галямова не было в шорт-листах, обсуждавшихся бизнес-тусовкой с начала 2021 года (то, что вице-мэр Алексей Бирюлин покинет свой пост, было понятно сразу после смены власти в городе в декабре 2020-го).

В Москве Рустам Галямов был замглавы Фонда капремонта и руководителем АНО «Развитие социальной инфраструктуры». Но возвращение на Урал считает повышением Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кто именно стоит за возвращением Галямова в Екатеринбург (он работал замминистра строительства Свердловской области в 2015—2016 годах), было одной из главных интриг весны. По распространенной версии, назначение якобы пролоббировал бывший свердловский вице-премьер, а ныне бизнесмен Валентин Грипас. Но, по словам Галямова, это не так: «[В мэрию] глава города [Алексей Орлов] пригласил. В марте поступило предложение приехать. Ни секунды не думал, согласился сразу и не жалею. <…> С Грипасом не общались ни перед, ни после назначения».

Кадровых чисток в его команде ждать не стоит, хотя есть одно условие. «Я, когда пришел, сказал подчиненным: есть задачи, я вижу, как их выполнять. Если вы готовы работать так — пожалуйста. Но если человек настроен по-другому, будем принимать кадровые решения. На сегодняшний день ни одного сотрудника уволено не было», — сказал он.

Но с иным наследием экс-мэра Александра Высокинского и Алексея Бирюлина сейчас разбираются, следует из слов Галямова.

В частности, вице-мэр допустил, что будут сохранены двухэтажный павильон над станцией метро «Бажовская» и БЦ «Свердловск», со сноса которых прежние власти хотели начать большую земельную ревизию в городе. Поговаривали, что у Бирюлина был тайный список из нелегальных объектов, которые муниципалитет хотел вернуть себе или снести. «Мне никто такого списка не передавал», — заметил Галямов. Кроме того, он анонсировал, что градсовет, который Высокинский пытался перезапустить в октябре 2020 года, в июне начнет работу в принципиально новом составе.

При этом в чем-то Галямов продолжит линию предшественников: например, согласен, что нужны изменения в Градостроительный кодекс РФ, чтобы городские власти могли согласовывать внешний облик зданий. «Другой вопрос, чтобы это был диалог [со строителями], а не рычаг воздействия [на них]», — отметил вице-мэр.

Отвечать на вопрос, правда ли, что Бирюлин, уходя из мэрии, не передал ему дела, Галямов не стал — политес. Такую же осторожность он проявил, рассказывая о первых впечатлениях от работы в Екатеринбурге: «Меня все спрашивали: „После Москвы, наверное, тяжело в Екатеринбурге?“ Я честно скажу — наоборот. Когда я в 2015 году приехал сюда (из ХМАО — прим. URA.RU), мне он [город] показался тяжелым, не знаю, почему. А когда я вернулся, мне город зашел. И погода, и сама атмосфера». Но собеседники были настойчивы.

Рустам Галямов настаивает на удаленности от городских групп влияния — в том числе тех, что представлены в думе Фото: Анна Майорова © URA.RU

— А что удивило внутри администрации?

— Некая разобщенность, которая присутствовала, — уступил Галямов.

— На третьем этаже или в целом?

—… [Смеется]

Но, желая быть верно понятым, Галямов продолжил: «Это слово правильное, характеризует некую разобщенность, которая на сегодняшний день уже ликвидирована. Все-таки мы должны работать как единый механизм. [Сейчас] команда есть, она работает».

Известно, что главным требованием к нему было завершение большого конфликта между мэрией и застройщиками (он начался еще весной 2020-го). Предварительно эта задача выполнена (что подтверждают обе стороны). По словам топ-чиновника, за два месяца он переговорил со всеми строителями, «кто хотел прийти». То есть списки нерукопожатных девелоперов почищены: доступ в кабинет Галямова предоставлен всем — по крайней мере пока.

«Ко всем [застройщикам] одинаково отношусь — не хорошо и не плохо», — уверяет Галямов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Эйфория от новых отношений (ее уже прозвали «медовым месяцем») тут же породила слух: в отличие от Бирюлина, Галямов подписывает любые граддокументы. Услышав это, он тут же установил рамки: «Нет, мы не подписываем все, что приносят. Предложения [бизнеса] мы смотрим с точки зрения выгоды для города: обеспеченности детскими садами, школами, транспортной доступности. <…> Сейчас все требования, которые должны быть, в этот — как вы говорите — „медовый месяц“ мы тоже транслируем. <…> И не будем соглашаться на всё, что будет приноситься. Но и не будем каких-то дополнительных критериев [застройщикам] выставлять: „Сделайте то-то и тогда начнем“».

Желая сохранить дистанцию с бизнесменами, информацию о своем дне рождения Галямов скрыл от внешнего мира, и потому ни одного подарка, по его словам, от девелоперов не получил. А жить планирует в служебной квартире (пока снимает). Впрочем, никто из застройщиков квартиры в своих ЖК якобы и не предлагал.