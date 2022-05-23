Полмиллиона россиян приняло участие в первый день праймериз ЕР

Более полумиллиона россиян проголосовали на внутрипартийных выборах партии «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте партии.
«Мы получили несколько десятков сообщений от избирателей, которые направили запрос на верификацию в системе и не получили подтверждение. Хотим заверить всех, что возможность проголосовать будет предоставлена каждому желающему. Увеличенное время верификации связано не только с большим количеством избирателей, но и с тем, что предприняты дополнительные меры безопасности. В предварительном голосовании „Единой России“ уже приняли участие более 500 тысяч человек», — сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.
Отмечается, что партия приняла дополнительные меры для защиты голосования от хакерских атак. Победители праймериз ЕР будут представлять партию на выборах в Законодательные собрания регионов РФ. Голосование продлиться до 29 мая. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно на сайте PG.ER.RU.
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Более полумиллиона россиян проголосовали на внутрипартийных выборах партии «Единая Россия». Об этом сообщается на официальном сайте партии. «Мы получили несколько десятков сообщений от избирателей, которые направили запрос на верификацию в системе и не получили подтверждение. Хотим заверить всех, что возможность проголосовать будет предоставлена каждому желающему. Увеличенное время верификации связано не только с большим количеством избирателей, но и с тем, что предприняты дополнительные меры безопасности. В предварительном голосовании „Единой России“ уже приняли участие более 500 тысяч человек», — сообщил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. Отмечается, что партия приняла дополнительные меры для защиты голосования от хакерских атак. Победители праймериз ЕР будут представлять партию на выборах в Законодательные собрания регионов РФ. Голосование продлиться до 29 мая. Зарегистрироваться в качестве избирателя можно на сайте PG.ER.RU.