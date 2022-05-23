Небензя: Запад признал, что жители Бучи погибли от рук ВСУ

Западные СМИ были вынуждены признать виновность Вооруженных сил Украины в гибели мирных жителей украинского города Буча. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН.
«Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — приводит слова Небензи РИА «Новости».
Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ложность украинских обвинений по ситуации в Буче уже давно «детально аргументирована и показана», передает «Национальная служба новостей».
На территории Украины с 24 февраля проводится специальнаяоперация по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик.
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Западные СМИ были вынуждены признать виновность Вооруженных сил Украины в гибели мирных жителей украинского города Буча. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН. «Под давлением фактов в итоге даже западные СМИ были вынуждены признать, что многие мирные жители Бучи погибли не от огнестрельных ранений, как утверждалось Украиной, а от артиллерийских снарядов устаревшего типа, которые использовались ВСУ при бомбежке этого города», — приводит слова Небензи РИА «Новости». Трагедия в Буче случилась в начале апреля. Западные и украинские СМИ стали распространять кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Минобороны РФ называли эту информацию фейком. Российский глава Владимир Путин также заявил о непричастности Вооруженных сил РФ к событиям в Буче, назвав эту инсценировку провокацией украинских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ложность украинских обвинений по ситуации в Буче уже давно «детально аргументирована и показана», передает «Национальная служба новостей». На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по демилитаризации. Как отмечал российский лидер, ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик.