Девятилетний мотоциклист разбился в Челябинской области

Мальчик взял мотоцикл у старшего брата Фото: Илья Московец © URA.RU

Девятилетний ребенок попал в ДТП в селе Еманжелинка (Челябинская область), управляя питбайком — мини-мотоциклом для занятия мотокроссом. Школьник находится в реанимации, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В семье четверо детей в возрасте от двух до 15 лет. Днем мальчик взял питбайк 12-летнего брата, чтобы покататься на нем. На улице недалеко от дома школьник не справился с управлением и упал с мотоцикла, ударился о столб головой. Скорую помощь ему вызвали другие дети, ставшие очевидцами ЧП», — рассказал источник.

В отношении родителей составлены административные протоколы по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ранее они не делали замечаний младшему ребенку, хотя видели, что он катается на мотоцикле старшего брата.

За жизнь пострадавшего борются врачи. Официально информацию правоохранительные органы пока не комментируют.