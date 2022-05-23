Путин назначил пять судей в Челябинской области

23 мая 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Документ подписан 23 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин издал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить в Челябинской области судьей Златоустовского городского суда Ивана Щелокова, судьей Копейского городского суда — Елену Сурину, судьей Красноармейского районного суда — Анастасию Слащеву. Судьей Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска назначить Элину Калинину, судьей Челябинского областного суда — Петра Домбровского», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан 23 мая. Все назначения произведены на шестилетний срок. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля. Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» , будьте в курсе всех важных событий.

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить в Челябинской области судьей Златоустовского городского суда Ивана Щелокова, судьей Копейского городского суда — Елену Сурину, судьей Красноармейского районного суда — Анастасию Слащеву. Судьей Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска назначить Элину Калинину, судьей Челябинского областного суда — Петра Домбровского», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан 23 мая. Все назначения произведены на шестилетний срок. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.