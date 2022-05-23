Путин назначил пять судей в Челябинской области

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Документ подписан 23 мая Фото:

Президент России Владимир Путин издал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить в Челябинской области судьей Златоустовского городского суда Ивана Щелокова, судьей Копейского городского суда — Елену Сурину, судьей Красноармейского районного суда — Анастасию Слащеву. Судьей Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска назначить Элину Калинину, судьей Челябинского областного суда — Петра Домбровского», — говорится в тексте президентского указа.

Документ подписан 23 мая. Все назначения произведены на шестилетний срок. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.

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Президент России Владимир Путин издал указ о назначении пяти судей в Челябинской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить в Челябинской области судьей Златоустовского городского суда Ивана Щелокова, судьей Копейского городского суда — Елену Сурину, судьей Красноармейского районного суда — Анастасию Слащеву. Судьей Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска назначить Элину Калинину, судьей Челябинского областного суда — Петра Домбровского», — говорится в тексте президентского указа. Документ подписан 23 мая. Все назначения произведены на шестилетний срок. Предыдущий раз указ о назначениях судей был подписан 27 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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