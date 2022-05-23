Свердловских инвалидов стали чаще приглашать на экскурсии

В Свердловской области увеличили число эксклюзивных экскурсий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области общественники увеличили число инклюзивных экскурсий для людей с инвалидностью. Как результат, за пять месяцев 2022 года число участников таких проектов составило 730 человек. Для сравнения, с 2018 по 2021 год в инклюзивных экскурсиях поучаствовали полторы тысячи человек, говорится на информационном портале региона.

«Проект „Особый тур“ […] инициировала организация „Особые люди“ в 2018 году. Ежегодно для людей с инвалидностью проводят порядка 60 экскурсий. С 2018 по 2021 год в проекте приняли участие 1,5 тысячи человек с инвалидностью, 600 сопровождающих и волонтеров. А только с начала 2022 год — уже более 730 человек», — сообщают организаторы.

По словам президента организации «Особые люди» Татьяны Флегановой, если раньше в экскурсионные маршруты были включены 15 учреждений культуры, то сейчас экскурсии внедряют по 15 городам Свердловской области. Один из последних проектов общественников — инклюзивная экскурсия по историческому центру Екатеринбурга.

В «Ночь музеев» для людей с ограниченными возможностями сделали «Особый тур». Участники побывали в Социальном общественном центре помощи и поддержки гражданских инициатив на Малышева, 6, а также в Детской филармонии.