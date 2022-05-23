23 мая 2022

В Челябинске рухнули цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, многоэтажка, новостройка, дом
Квадратный метр в новостройке стоит 88,6 тысяч рублей Фото:

Стоимость жилья в новостройках Челябинска снизилась на 7,5%. Цена квадратного метра данного типа жилья в среднем составляет 88,6 тысяч рублей, свидетельствуют данные «Циан. Аналитика».

«Челябинские застройщики снизили цены на новостройки, например, „Западный луч“. В первую очередь это связано с непростой ситуацией, которая возникла на строительном рынке Челябинска в последнее время, а также со снижением спроса», — сообщила URA.RU глава отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Город этажей» Наталья Луканина.

По ее словам, снижение цен связано также с высокими ипотечными ставками, которые не устраивают покупателей. При этом застройщики в дальнейшем не намерены и дальше снижать цены. Пока рынок новостроек спасает ввод жилья эконом-класса, продажи малогабаритных квартир и собственные программы субсидирования процентных ставок по кредитам.

Ранее в Челябинске застройщики стали уходить от продаж квартир с чистовой отделкой. Это связано с подорожанием строительных и отделочных материалов.

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Стоимость жилья в новостройках Челябинска снизилась на 7,5%. Цена квадратного метра данного типа жилья в среднем составляет 88,6 тысяч рублей, свидетельствуют данные «Циан. Аналитика». «Челябинские застройщики снизили цены на новостройки, например, „Западный луч“. В первую очередь это связано с непростой ситуацией, которая возникла на строительном рынке Челябинска в последнее время, а также со снижением спроса», — сообщила URA.RU глава отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Город этажей» Наталья Луканина. По ее словам, снижение цен связано также с высокими ипотечными ставками, которые не устраивают покупателей. При этом застройщики в дальнейшем не намерены и дальше снижать цены. Пока рынок новостроек спасает ввод жилья эконом-класса, продажи малогабаритных квартир и собственные программы субсидирования процентных ставок по кредитам. Ранее в Челябинске застройщики стали уходить от продаж квартир с чистовой отделкой. Это связано с подорожанием строительных и отделочных материалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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