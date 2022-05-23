В Челябинске рухнули цены на новостройки

Квадратный метр в новостройке стоит 88,6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость жилья в новостройках Челябинска снизилась на 7,5%. Цена квадратного метра данного типа жилья в среднем составляет 88,6 тысяч рублей, свидетельствуют данные «Циан. Аналитика».

«Челябинские застройщики снизили цены на новостройки, например, „Западный луч“. В первую очередь это связано с непростой ситуацией, которая возникла на строительном рынке Челябинска в последнее время, а также со снижением спроса», — сообщила URA.RU глава отдела продаж центра недвижимости и ипотеки «Город этажей» Наталья Луканина.

По ее словам, снижение цен связано также с высокими ипотечными ставками, которые не устраивают покупателей. При этом застройщики в дальнейшем не намерены и дальше снижать цены. Пока рынок новостроек спасает ввод жилья эконом-класса, продажи малогабаритных квартир и собственные программы субсидирования процентных ставок по кредитам.

Ранее в Челябинске застройщики стали уходить от продаж квартир с чистовой отделкой. Это связано с подорожанием строительных и отделочных материалов.