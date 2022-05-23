23 мая 2022

МИД Польши одобрил идею особых прав поляков на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
МИД Польши поддержал проект об особом правовом статусе поляков на Украине Фото:

МИД Польши Марчин Пшидач положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский.

«Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — заявил Пшидач в эфире Польского телевидения.

Ранее Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. Точная дата голосования по законопроекту не уточнялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как попытку «передать гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины». В конце февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирного населения Донбасса от геноцида.

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МИД Польши Марчин Пшидач положительно оценил законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на территории Украины. Ранее с инициативой выступил президент Владимир Зеленский. «Это символический жест со стороны президента Зеленского и Верховной рады. Но нужно помнить, что много поляков живет на Украине. Это потомки поляков еще с тех времен, когда часть той территории находилась в границах Первой или Второй Речи Посполитой. А если у них сейчас польский паспорт, то у них будут дополнительные связанные с этим привилегии», — заявил Пшидач в эфире Польского телевидения. Ранее Зеленский анонсировал внесение в парламент страны законопроект об особом статусе для граждан Польши. Точная дата голосования по законопроекту не уточнялась. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова расценила это как попытку «передать гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины». В конце февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, а также защите мирного населения Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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