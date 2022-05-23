МИД РФ: Зеленский хочет легально отдать Украину полякам

Президент Украины Владимир Зеленский хочет передать территорию страны Польше. Об этом в своем telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан — Польши — на Украине. Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им все. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — написала Захарова.
Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Выступая перед депутатами Зеленский также сообщил, что в ближайшее время Польша и Украина намерены открыть границы между странами. Президент Польши Анджей Дуда также предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве, пишет RT.
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет передать территорию страны Польше. Об этом в своем telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Произошло то, что действительно редко бывает в истории: Зеленский на законодательном уровне оформляет особый статус иностранных граждан — Польши — на Украине. Президент государства просит национальный парламент утвердить особые права граждан другого государства, по сути разрешая им все. Не сепаратисты, а сам президент страны передает гражданам другой страны права на территории своего государства, не вводя их в гражданство Украины», — написала Захарова. Ранее в Верховной Раде сообщили, что Зеленский намерен дать особый статус гражданам Польши. Выступая перед депутатами Зеленский также сообщил, что в ближайшее время Польша и Украина намерены открыть границы между странами. Президент Польши Анджей Дуда также предложил Украине заключить новый договор о добрососедстве, пишет RT.