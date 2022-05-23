Лавров: Россия надеется на укрепление дружбы с Китаем

24 мая 2022 в 02:27 Размер текста - 17 +

Лавров: дружба между РФ и Китаем будет развиваться на фоне борьбы с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». «Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер», — заявил Лавров. Ответы опубликованы на сайте российского дипведомства. Лавров уточнил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад перестал препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, а также прекратил мешать установлению подлинной многополярности, которая отражает «реальный вес государств в изменившемся мире». Он подчеркнул, что когда РФ и Китай говорят о том, что выступают за более демократические международные отношения, речь не идет о попытках написать новые правила, «как это делает Запад». Напротив, два государства хотят добиться того, чтобы демократия сохранялась на международном уровне, «как записано в Уставе ООН о суверенном равенстве государств». Ранее в Китае предложили объединяться странам, поддержавшим Россию в условиях антироссийских санкций Запада. Страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что новые ограничения против России оказывают негативный эффект и для западных стран, чему свидетельствуют рост инфляции и цен, разрушение логистических систем и кооперационных связей. Как позже заявлял ведущий экономический аналитик, полное исключение российских энергоресурсов из мирового оборота неминуемо приведет мировую экономику к глобальной рецессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». «Сейчас, когда Запад занимает позицию диктатора, наши экономические связи с Китаем будут расти еще быстрее. Это помимо прямого дохода в государственный бюджет, дает нам возможность реализовывать планы по подъему Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основное число проектов с Китаем развиваются, реализуются именно там. Это возможность для нас реализовывать свой потенциал в сфере высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, но и в целом ряде других сфер», — заявил Лавров. Ответы опубликованы на сайте российского дипведомства. Лавров уточнил, что Россия и Китай заинтересованы в том, чтобы Запад перестал препятствовать естественным процессам демократизации международных отношений, а также прекратил мешать установлению подлинной многополярности, которая отражает «реальный вес государств в изменившемся мире». Он подчеркнул, что когда РФ и Китай говорят о том, что выступают за более демократические международные отношения, речь не идет о попытках написать новые правила, «как это делает Запад». Напротив, два государства хотят добиться того, чтобы демократия сохранялась на международном уровне, «как записано в Уставе ООН о суверенном равенстве государств». Ранее в Китае предложили объединяться странам, поддержавшим Россию в условиях антироссийских санкций Запада. Страны Евросоюза, а также США, Великобритания, Канада, Япония и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что новые ограничения против России оказывают негативный эффект и для западных стран, чему свидетельствуют рост инфляции и цен, разрушение логистических систем и кооперационных связей. Как позже заявлял ведущий экономический аналитик, полное исключение российских энергоресурсов из мирового оборота неминуемо приведет мировую экономику к глобальной рецессии.