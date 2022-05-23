Инцидент произошел возле детского сада в микрорайоне Антипино (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени в микрорайоне Антипино возле детского сада по улице Ивана Крылова дети забросали камнями пожилого человека. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Инцидент произошел по улице Ивана Крылова у детского сада № 181 (№155 корпус 2 — прим.ред). Подростки забросали камнями пожилого человека, свидетельница происходящего — кричала ребятам из окна, чтобы они прекратили. Но это не подействовало, тогда неравнодушная женщина приняла решение выйти на улицу и разогнать хулиганов», — говорится в сообщении поста в группе «Тюмень | Регион — 72» соцсети «ВКонтакте».

Там отметили, что по словам женщины, подобная ситуация не первая. «Также они запрыгивают через ограждение на территорию детского сада. Неуправляемые дети. У меня еще есть видео, завтра отнесу участковому», — поделилась женщина.

В комментариях под постом местные жители негативно отнеслись к инциденту. «Ох уж эти детки, заласканные родителями! И ведь им ничего за это не будет, и будут они дальше продолжать подобное», — написала Любовь Бетехтина. «Родителей также надо наказывать, что не занимаются воспитанием своих чад. Растет маргинальный сброд, даже других слов нет», — прокомментировала Надежда Южакова.

Агентство направило письменный запрос в пресс-службу УМВД Тюменской области. Ответ на него ожидается.