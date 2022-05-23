Курганский завод поможет в импортозамещении местному аэропорту

Сейчас в аэропорту Кургана использую много зарубежного оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зауральский машиностроительный завод поможет аэропорту Кургана заменить импортное оборудование. Об этом рассказал исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко.

«Доля использования импортного оборудования [в аэропорту Кургана] достаточно высока. Водила самолетные, та труба с ушами, которой цепляют самолет, — это импортное оборудование на тот Boeing, который у нас летает, стоит от миллиона рублей. Вот это водило <…> [сейчас] производится ООО „Зауральский машиностроительный завод“», — рассказал Коваленко и интервью ГТРК-Курган.

По его словам, завод получил лицензию Минпромторга на производство техники для аэропортов. Коваленко сообщил, что оборудованием завода пользуются представители более 20 аэропортов России. На заводе также производят тележки для эвакуации самолетов, которые, по словам директора аэропорта, стоят дешевле немецкого аналога. Аэропорт Кургана закупит на заводе водила для самолетов Embraer. Также, по словам Коваленко, на заводе готовы изготавливать трапы и багажные транспортеры.

Коваленко объяснил, что сейчас в аэропорту Кургана сигнальное оборудование чешское, трапы итальянские, а оборудование для досмотра из Германии и Китая. Представители аэропорта, по словам директора, договариваются с местными предприятиями, чтобы те изготовили элементы светосигнального оборудования.

Из-за спецоперации на Украине страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели санкции против России. Представители власти в России ищут новые способы импортозамещения и замены поставщиков из недружественных стран на местных производителей.