23 мая 2022

Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за елей у мэрии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобильная пробка, дорожное движение, город екатеринбург, проспект ленина, плотинка, вид сверху
Екатеринбуржцы опаздывают на работу Фото:

Проспект Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта в Екатеринбурге стоит в девятибалльной пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Встала в жуткую пробку на Ленина. Машины друг другу сигналят, не дают перестроиться из одного ряда в другой», — говорит екатеринбурженка.

Ночью 24 мая у мэрии города снесли голубые ели. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Рабочим не хватило времени убрать стволы и заграждение с дороги, что и стало причиной девятибалльной пробки.

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Проспект Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта в Екатеринбурге стоит в девятибалльной пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Встала в жуткую пробку на Ленина. Машины друг другу сигналят, не дают перестроиться из одного ряда в другой», — говорит екатеринбурженка. Ночью 24 мая у мэрии города снесли голубые ели. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Рабочим не хватило времени убрать стволы и заграждение с дороги, что и стало причиной девятибалльной пробки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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