Екатеринбуржцы опаздывают на работу
Проспект Ленина от улицы Московской до улицы 8 Марта в Екатеринбурге стоит в девятибалльной пробке. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Встала в жуткую пробку на Ленина. Машины друг другу сигналят, не дают перестроиться из одного ряда в другой», — говорит екатеринбурженка.
Ночью 24 мая у мэрии города снесли голубые ели. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Рабочим не хватило времени убрать стволы и заграждение с дороги, что и стало причиной девятибалльной пробки.
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