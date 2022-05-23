23 мая 2022

Возле администрации Екатеринбурга срубили легендарные ели. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревья обещали снести, так как они были в плохом состоянии Фото:

Рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Фотографиями с места событий делится фотограф URA.RU.

Деревья возле администрации срубили ночью 24 мая. Как передает корреспондент агентства, площадка перед зданием огорожена и расчищена, на земле остались стволы нескольких елей.

О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это слишком серьезное испытание.

Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных деревьев.

Площадка перед администрацией теперь выглядит так
Фото:
Вместо старых елей возле мэрии появятся новые деревья
Фото:
Идея поменять елки пришла к властям в зимний сезон 2021-2022
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Фотографиями с места событий делится фотограф URA.RU. Деревья возле администрации срубили ночью 24 мая. Как передает корреспондент агентства, площадка перед зданием огорожена и расчищена, на земле остались стволы нескольких елей. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это слишком серьезное испытание. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных деревьев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...