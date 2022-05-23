Возле администрации Екатеринбурга срубили легендарные ели. Фото, видео

24 мая 2022 в 04:52 Размер текста - 17 +

Деревья обещали снести, так как они были в плохом состоянии Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Фотографиями с места событий делится фотограф URA.RU. Деревья возле администрации срубили ночью 24 мая. Как передает корреспондент агентства, площадка перед зданием огорожена и расчищена, на земле остались стволы нескольких елей. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это слишком серьезное испытание. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных деревьев. Площадка перед администрацией теперь выглядит так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместо старых елей возле мэрии появятся новые деревья Фото: Владимир Жабриков, URA.RU Идея поменять елки пришла к властям в зимний сезон 2021-2022 Фото: Владимир Жабриков, URA.RU

Рабочие снесли голубые ели возле мэрии Екатеринбурга на площади 1905 года. Деревья болели, поэтому власти приняли решение поменять их на новые. Фотографиями с места событий делится фотограф URA.RU. Деревья возле администрации срубили ночью 24 мая. Как передает корреспондент агентства, площадка перед зданием огорожена и расчищена, на земле остались стволы нескольких елей. О том, что деревья спилят, стало известно в марте 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. В зимний сезон 2021-2022 их украсили гирляндами. Горожанам, судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, задумка понравилась. Но специалистам стало понятно, что для старых покосившихся деревьев это слишком серьезное испытание. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из спиленных деревьев.