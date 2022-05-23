Пермскому воспитателю военных присвоили высшую награду города

Основатель кадетской школы стал Почетным гражданином Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Городская дума удостоила звания «Почетный гражданин Перми» директора Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» Марата Валиева. Представляя депутатам кандидатуру, мэр Перми Алексей Демкин отметил его вклад в патриотическое воспитание молодого поколения, что, по его словам, важно в условиях спецоперации РФ на Украине.

«Около 70% выпускников школы поступают в высшие военные учебные заведения, служат Отечеству на военном и гражданских поприщах. Корпус воспитал не одно поколение защитников нашей родины, что в сегодняшней ситуации военной спецоперации на Украине имеет огромное значение для обороноспособности страны и поднятия патриотического духа молодежи», — подчеркнул глава Перми. Трансляция заседания ведется на сайде Думы.

Почетным званием Валиева наградили с формулировкой «за значительный вклад в развитие системы образования и патриотическое воспитание подрастающего поколения в городе Перми». Кроме нагрудного знака, удостоверения и диплома, он также получит денежное вознаграждение. Награда будет вручена в торжественной обстановке 12 июня, на Дне города.

Спецоперация, о которой упомянул Демкин, началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденная мера, направленная на защиту жителей Донбасса, которые жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии. Сообщалось, что Россия займется восстановлением Донбасса.