Россия займется восстановлением Донбасса

Регион ожидает масштабная стройка и восстановление объектов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия поможет восстановить Донецкую и Луганскую народные республики. В первую очередь жителям этих территорий будет прислана гуманитарная помощь. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи», — написал он в своем telegram-канале.

«Нас ожидает стройка беспрецедентного масштаба в очень короткие сроки. Придется какие-то корпуса больниц снести и построить заново. Хуснуллин предложил восстановить для врачей многоквартирный дом, который находится рядом с лечебным учреждением, и создание быстровозводимых городков для сотрудников и медперсонала», — отметил в своем telegram-канале лава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, который побывал Хуснуллиным с вице-премьером в Волновахе и Мариуполе.

Российская спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донецкой и Луганской народных республик от восьмилетнего геноцида со стороны ВСУ и нацбатов. Граждане жаловались на постоянные обстрелы со стороны украинской армии системами залпового огня «Град», «Ураган», авиаракетами и авиабомбами. В марте этого года в центре Донецка упали обломки ракеты «Точка-У», в результате этого погибли 20 человек.

По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, спецоперация может завершиться благодаря проведению переговоров украинской и российской делегаций, но успех будет достигнут, только если Украина пойдет на уступки Москве, передает Vse42.Ru. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров убежден, что все закончится договором, но его параметры будут определяться той стадией действий России на Украине, на которой этот договор станет реальностью, передает A42.ru.

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