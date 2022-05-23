Свердловчанин, сбивший насмерть мотоциклиста, получил срок

24 мая 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Ирбитский районный суд вынес приговор Данилу Мамонтову, из-за которого погиб 34-летний мотоциклист Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ирбитский районный суд вынес приговор Данилу Мамонтову, из-за которого погиб 34-летний мотоциклист. Виновного приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Данила Мамонтова. Мужчина признан виновным в совершении преступления. В ходе судебного разбирательства Мамонтов свою вину признал, частично возместил заявленный потерпевшими ущерб. Суд назначил Даниле Мамонтову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев», — сказано в сообщении. ДТП произошло 19 августа 2021 года. Тогда Мамонтов управлял автомобилем «ВАЗ 211340», передвигаясь по улицам г. Ирбита. На перекрестке улиц Логинова — Мамина Сибиряка осужденный не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение мотоцикла и автомобиля, которым управлял Мамонтов. После произошедшего ДТП Мамонтов скрылся с места происшествия, а водитель мотоцикла скончался от полученных травм через несколько дней. Ранее URA.RU писало, что Константин Макаров, более известный как DJ Jerry Ham, приговорен к шести годам заключения в колонии за смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган, в котором погибли четверо человек, включая ребенка. Макаров изначально не признавал свою вину в смертельном ДТП, и на последнем заседании также этого не сделал.

Ирбитский районный суд вынес приговор Данилу Мамонтову, из-за которого погиб 34-летний мотоциклист. Виновного приговорили к семи годам колонии общего режима. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Ирбитский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего Данила Мамонтова. Мужчина признан виновным в совершении преступления. В ходе судебного разбирательства Мамонтов свою вину признал, частично возместил заявленный потерпевшими ущерб. Суд назначил Даниле Мамонтову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев», — сказано в сообщении. ДТП произошло 19 августа 2021 года. Тогда Мамонтов управлял автомобилем «ВАЗ 211340», передвигаясь по улицам г. Ирбита. На перекрестке улиц Логинова — Мамина Сибиряка осужденный не уступил дорогу мотоциклисту, двигавшемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение мотоцикла и автомобиля, которым управлял Мамонтов. После произошедшего ДТП Мамонтов скрылся с места происшествия, а водитель мотоцикла скончался от полученных травм через несколько дней. Ранее URA.RU писало, что Константин Макаров, более известный как DJ Jerry Ham, приговорен к шести годам заключения в колонии за смертельное ДТП на трассе Тюмень — Курган, в котором погибли четверо человек, включая ребенка. Макаров изначально не признавал свою вину в смертельном ДТП, и на последнем заседании также этого не сделал.