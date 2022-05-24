Шнуров высмеял возвращение «Москвича» в своем новом клипе. «Что за чудо-юдо»

24 мая 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Клип Шнурова за день занял первое место в тренде на YouTube на вкладке музыка Фото: Илья Московец © URA.RU Солист музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял возвращение к производству автомобиля «Москвич» в своем новом клипе. За день видео заняло первое место в трендах YouTube. «Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин что уехал из Москвы. Что за чудо-юдо, рыба-кит, я уже такое видел где-то, по дороге едет и кипит. Странное как Горбачева речи, с боку мне напомнило утюг. С виду точно может покалечить, на нем раньше ездили на юг», — поется в песне исполнителя. По сюжету клипа девушка собирается ехать куда-то на «Москвиче», но он не заводится. Тогда автомобиль приходится заводить «с толкача». Весь клип люди, сменяясь, толкают машину и в конце она заводится, но глохнет через несколько десятков метров. Ранее URA.RU сообщало, что в России возобновят производство «Москвичей». Сборка будет производиться на столичном заводе ушедшей из страны Renault. Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что эти автомобили потенциально будут ориентированы на работу в такси и каршеринге.

Солист музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял возвращение к производству автомобиля «Москвич» в своем новом клипе. За день видео заняло первое место в трендах YouTube. «Приварю к нему мигалки, наждаком зачищу швы, пожалеет еще Галкин что уехал из Москвы. Что за чудо-юдо, рыба-кит, я уже такое видел где-то, по дороге едет и кипит. Странное как Горбачева речи, с боку мне напомнило утюг. С виду точно может покалечить, на нем раньше ездили на юг», — поется в песне исполнителя. По сюжету клипа девушка собирается ехать куда-то на «Москвиче», но он не заводится. Тогда автомобиль приходится заводить «с толкача». Весь клип люди, сменяясь, толкают машину и в конце она заводится, но глохнет через несколько десятков метров. Ранее URA.RU сообщало, что в России возобновят производство «Москвичей». Сборка будет производиться на столичном заводе ушедшей из страны Renault. Заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что эти автомобили потенциально будут ориентированы на работу в такси и каршеринге.