Греция пошла на ультиматум Путина

Греция будет оплачивать газ из РФ по новой схеме
новость из сюжетаРоссия отказалась продавать газ за валюту
Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в газовой отрасли.
«Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты „Газпрому“», — передает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться