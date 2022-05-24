Греция пошла на ультиматум Путина

24 мая 2022 в 12:32 Размер текста - 17 +

Греция будет оплачивать газ из РФ по новой схеме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в газовой отрасли. «Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты „Газпрому“», — передает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли.

Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в газовой отрасли. «Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты „Газпрому“», — передает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли.