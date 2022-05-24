Греция пошла на ультиматум Путина

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, газ, вентиль, труба, новый уренгой
Греция будет оплачивать газ из РФ по новой схеме Фото:
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Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в газовой отрасли.

«Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты „Газпрому“», — передает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли.

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Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в газовой отрасли. «Все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты „Газпрому“», — передает издание. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны покупать российский газ за рубли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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