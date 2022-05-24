Болгария передумала отказываться от ультиматума Путина по газу

Совещание с Еврокомиссией по оплате газа из РФ в рублях пройдет в ближайшие дни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту

Болгария собирается провести переговоры с Еврокомиссией, чтобы обсудить вопрос об оплате российского газа в рублях, рассказал министр энергетики Александр Николов в интервью bTV. Ранее ЕК дала понять, что такой метод оплаты является нарушением санкций.

«Количество информации и ясность не являются полными. Предстоит встреча так называемой оперативной группы по общим закупкам, поэтому я ожидаю, что в середине следующей недели все станет намного яснее», — сообщает Николов в интервью.

Так же министр энергетики сообщил, что в Болгарию уже едет два танкера американского СПГ. Конкретная компания-поставщик и цена, по которой София закупила этот газ не сообщается.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на антироссийские санкции Запада из-за начала спецоперации на Украине подписал указ, по которому недружественные страны должны платить за газ в рублях. Болгария отказалась от такой схемы оплаты, из-за чего «Газпром» полностью остановил поставки газа в эту страну.