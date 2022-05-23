На месте «Кавказской пленницы» откроется ресторан «Чайхона Умар» Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

В Челябинске на месте прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница», возле ЖК «Лесопарковый, появится новое заведение общепита — «Чайхона Умар». Как сообщил URA.RU 24 марта представитель ресторана, в заведение будет действовать безалкогольное меню.

«Сейчас идет подготовка и „Чайхона Умар Челябинск“ откроется через месяц. Здание мы взяли в аренду. Вместимость помещения — около 150 человек, есть меню на заказ. Мы не продаем посетителям алкоголь», — заявил URA.RU ресторатор.

Представитель заведения отметил, что «Чайхона Умар» — это региональная сеть и подобные рестораны уже работают в Златоусте и Миассе. Общепит позиционирует себя как заведение узбекской и японской кухни, где можно попробовать и роллы, и шашлык.

Ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой закрылся в марте. Он работал с ноября 2019 года и при его оформлении использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.