23 мая 2022

В Челябинске откроют новый безалкогольный ресторан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чайхона Умар. Челябинск, кафе, общепит, чайхона, умар
На месте «Кавказской пленницы» откроется ресторан «Чайхона Умар» Фото:

В Челябинске на месте прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница», возле ЖК «Лесопарковый, появится новое заведение общепита — «Чайхона Умар». Как сообщил URA.RU 24 марта представитель ресторана, в заведение будет действовать безалкогольное меню.

«Сейчас идет подготовка и „Чайхона Умар Челябинск“ откроется через месяц. Здание мы взяли в аренду. Вместимость помещения — около 150 человек, есть меню на заказ. Мы не продаем посетителям алкоголь», — заявил URA.RU ресторатор.

Представитель заведения отметил, что «Чайхона Умар» — это региональная сеть и подобные рестораны уже работают в Златоусте и Миассе. Общепит позиционирует себя как заведение узбекской и японской кухни, где можно попробовать и роллы, и шашлык.

Ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой закрылся в марте. Он работал с ноября 2019 года и при его оформлении использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.

Ресторан Кавказская пленница. Челябинск
Ресторан «Кавказкая пленница» работал с ноября 2019 года
Фото:

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В Челябинске на месте прекратившего деятельность ресторана «Кавказская пленница», возле ЖК «Лесопарковый, появится новое заведение общепита — «Чайхона Умар». Как сообщил URA.RU 24 марта представитель ресторана, в заведение будет действовать безалкогольное меню. «Сейчас идет подготовка и „Чайхона Умар Челябинск“ откроется через месяц. Здание мы взяли в аренду. Вместимость помещения — около 150 человек, есть меню на заказ. Мы не продаем посетителям алкоголь», — заявил URA.RU ресторатор. Представитель заведения отметил, что «Чайхона Умар» — это региональная сеть и подобные рестораны уже работают в Златоусте и Миассе. Общепит позиционирует себя как заведение узбекской и японской кухни, где можно попробовать и роллы, и шашлык. Ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой закрылся в марте. Он работал с ноября 2019 года и при его оформлении использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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