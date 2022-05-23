Директор курганской школы заставляла педагогов делиться деньгами

В Кургане директор школы требовала от своих подчиненных делиться деньгами. Злоумышленница заставляла педагогов делать переводы на банковскую карту ее заместителя по хозяйственной части. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.
«Установлено, что 51-летняя местная жительница, являясь руководителем средней общеобразовательной школы, дала обязательные для исполнения указания нескольким своим заместителям ежемесячно осуществлять перечисление денежных средств с их банковских карт на банковскую карту своего заместителя по хозяйственной части. В результате противоправных действий злоумышленницы трем педагогам причинен имущественный ущерб в общей сумме около 90 тысяч рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации, выразившееся в подрыве авторитета учреждения», — говорится на сайте ведомства.
В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
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В Кургане директор школы требовала от своих подчиненных делиться деньгами. Злоумышленница заставляла педагогов делать переводы на банковскую карту ее заместителя по хозяйственной части. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. «Установлено, что 51-летняя местная жительница, являясь руководителем средней общеобразовательной школы, дала обязательные для исполнения указания нескольким своим заместителям ежемесячно осуществлять перечисление денежных средств с их банковских карт на банковскую карту своего заместителя по хозяйственной части. В результате противоправных действий злоумышленницы трем педагогам причинен имущественный ущерб в общей сумме около 90 тысяч рублей, а также существенное нарушение прав и законных интересов организации, выразившееся в подрыве авторитета учреждения», — говорится на сайте ведомства. В настоящее время следственным отделом в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.