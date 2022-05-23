Спикер челябинского парламента оценил доходы токаря выше депутата

По словам Александра Лазарева, обладатели инженерных профессий зарабатывают больше депутатов заксобрания региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев поставил заработную плату токаря выше, чем у депутата ЗСО. По словам Лазарева, народные избранники получают около 60 тысяч рублей в месяц, а токарь больше.

«Если брать уровень заработных плат, средняя зарплата сегодня для хорошего токаря полагается около 100 тысяч рублей. Это серьезная заработная плата. Тоже самое касается сварщика. Там от 100 тысяч рублей, если ты квалифицированный специалист. У депутата заксобрания в среднем заработная плата где-то 60 тысяч рублей. То есть токарем быть намного эффективней», — сообщил Лазарев в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада пресс».

Спикер регионального парламента также обратился к молодежи, которая в этом году выпускается из школ. Лазарев посоветовал идти учиться на инженерные профессии. По словам парламентария, инженерные профессии наиболее востребованы на всех промышленных предприятия, в малом, среднем бизнесе, и найти хорошего специалиста сегодня крайне трудно.

Ранее стало известно, что Челябинская область вошла в топ рейтинга экономического потенциала регионов. По итогам первого квартала текущего года регион заняв 19 позицию. В рейтинге учитывались уплаченный НДС, среднемесячная зарплата, а также прибыль предприятий и организаций.