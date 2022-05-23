Челябинская область вошла в топ по экономическому потенциалу

Экономика региона выдержала санкционный удар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская область заняла 19-е место в рейтинге экономического потенциала регионов по итогам первого квартала текущего года. Первые три места в рейтинге достались Москве, ХМАО и Санкт-Петербургу. Исследование проводил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных налоговой и Росстата.

«Критерии, на основании которых рассчитывается экономический потенциал — уплаченный НДС как индикатор реального сектора экономики; среднемесячная зарплата как индикатор социальной устойчивости; прибыль предприятий и организаций как показатель платежеспособного спроса. Москва занимает первое место по обоим критериям характеристик реального сектора экономики, и только по среднемесячной зарплате уступает ЯНАО и Чукотскому АО, не вошедшему в топ-35 из-за двух других критериев», — пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин

Эксперты отмечают, что экономические показатели регионов зависят от общей устойчивости российской экономики, которая, по их мнению, выдержала санкционный удар.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.