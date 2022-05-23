Туристы принесли Тюмени в два раза больше денег. На эти средства можно построить несколько школ

24 мая 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Чаще всего в Тюмень приезжают жители Свердловской области, ХМАО и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU За 2021 год на внутреннем туризме Тюменская область заработала почти два с половиной миллиарда рублей (примерно столько стоит строительство нескольких школ). Об этом в рамках конференции, посвященной развитию туристической отрасли в Тюменской области и предстоящему летнему сезону, рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Сергеевна Трофимова. С каждым годом сумма доходов области за счет развития туризма растет почти в два раза. «Бюджетная эффективность за 2021 год составила два миллиарда 369 миллионов рублей. Они поступили в консолидированный бюджет Тюменской области, без учета федерального бюджета. В 2019 году бюджетная эффективность составила один миллиард 281 миллионов 100 тысяч, а за 2016 — 416 миллионов 700 тысяч», — рассказала Трофимова. При этом, количество туристов за 2021 год стало меньше, чем в 2019 году. За прошлый год Тюменскую область посетило три миллиона 100 тысяч человек, а в 2019 на 150 тысяч больше. По данным департамента, чаще всего в регион приезжают жители: Свердловской области (25,18%), ХМАО (22,16%), ЯНАО (10,36%), Курганской области (8,31%), Челябинской области (6,81%), Омской области (6,57%), жители Москвы и Московской области (3,86%), а также из Пермского края (2,17%). За 2021 год 97% туристов из других регионов приехали в Тюменскую область, чтобы отдохнуть и лишь 3% с деловыми целями. Ранее URA.RU писало о том, что представитель турбизнеса назвал Тюмень российским Баден-Баденом.

За 2021 год на внутреннем туризме Тюменская область заработала почти два с половиной миллиарда рублей (примерно столько стоит строительство нескольких школ). Об этом в рамках конференции, посвященной развитию туристической отрасли в Тюменской области и предстоящему летнему сезону, рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Мария Сергеевна Трофимова. С каждым годом сумма доходов области за счет развития туризма растет почти в два раза. «Бюджетная эффективность за 2021 год составила два миллиарда 369 миллионов рублей. Они поступили в консолидированный бюджет Тюменской области, без учета федерального бюджета. В 2019 году бюджетная эффективность составила один миллиард 281 миллионов 100 тысяч, а за 2016 — 416 миллионов 700 тысяч», — рассказала Трофимова. При этом, количество туристов за 2021 год стало меньше, чем в 2019 году. За прошлый год Тюменскую область посетило три миллиона 100 тысяч человек, а в 2019 на 150 тысяч больше. По данным департамента, чаще всего в регион приезжают жители: Свердловской области (25,18%), ХМАО (22,16%), ЯНАО (10,36%), Курганской области (8,31%), Челябинской области (6,81%), Омской области (6,57%), жители Москвы и Московской области (3,86%), а также из Пермского края (2,17%). За 2021 год 97% туристов из других регионов приехали в Тюменскую область, чтобы отдохнуть и лишь 3% с деловыми целями. Ранее URA.RU писало о том, что представитель турбизнеса назвал Тюмень российским Баден-Баденом.