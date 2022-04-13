Представитель турбизнеса приравнял Тюмень к Баден-Бадену

13 апреля 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Первые чартеры из Москвы в Тюмени прилетели осенью 2021 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмень в настоящее время является российским Баден-Баден. Такое мнение высказал глава туроператора FUN&SUN (быв. TUI Россия) Тарас Демура на пресс-конференции, посвященной старту весенней чартерной программы из Москвы в регионы РФ. Мероприятие прошло 13 апреля на площадке ТАСС. «При разработке программы мы столкнулись со стереотипом, что в Тюмени нет ничего интересного для туристов. Но здесь комфортно гулять, здесь хорошие отели и рестораны, термальные курорты. Тюмень — это российский Баден-Баден, через два три года город может стать настоящей жемчужиной», — отметил Тарас Демура. Представитель турбизнеса рассказал, что чартерная программа из Москвы в Тюмень стартует 29 апреля. Стоимость туров начинается от 26 тыс. рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор, присутствовавший на мероприятии, добавил, что туристов региональные власти разработали четыре экскурсионные программы. «Внутренний туризм получает сегодня новое дыхание и перспективы большого роста. Узнаваемость Тюмени как термального курорта уже существенно выросла на федеральном уровне», — подчеркнул глава региона. Из Москвы в Тюмени уже дважды запускали чартеры — осень и зимой 2021 года. По информации властей, всего в столицу региона прибыли девять туристических рейсов, их загрузка составила 85%. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Тюмень в настоящее время является российским Баден-Баден. Такое мнение высказал глава туроператора FUN&SUN (быв. TUI Россия) Тарас Демура на пресс-конференции, посвященной старту весенней чартерной программы из Москвы в регионы РФ. Мероприятие прошло 13 апреля на площадке ТАСС. «При разработке программы мы столкнулись со стереотипом, что в Тюмени нет ничего интересного для туристов. Но здесь комфортно гулять, здесь хорошие отели и рестораны, термальные курорты. Тюмень — это российский Баден-Баден, через два три года город может стать настоящей жемчужиной», — отметил Тарас Демура. Представитель турбизнеса рассказал, что чартерная программа из Москвы в Тюмень стартует 29 апреля. Стоимость туров начинается от 26 тыс. рублей. Губернатор Тюменской области Александр Моор, присутствовавший на мероприятии, добавил, что туристов региональные власти разработали четыре экскурсионные программы. «Внутренний туризм получает сегодня новое дыхание и перспективы большого роста. Узнаваемость Тюмени как термального курорта уже существенно выросла на федеральном уровне», — подчеркнул глава региона. Из Москвы в Тюмени уже дважды запускали чартеры — осень и зимой 2021 года. По информации властей, всего в столицу региона прибыли девять туристических рейсов, их загрузка составила 85%.