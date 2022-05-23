За рулем поймали пьяного силовика — сына свердловского мэра

24 мая 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Летников вел машину в нетрезвом виде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали за вождением в пьяном виде сына главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова 23-летнего оперуполномоченного ОП № 21 Владимира Летникова. Факт произошедшего корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе МУ МВД. «МУ МВД „Нижнетагильское“, по данному факту в настоящее время организована проверка, по итогам которой будут приняты меры», — рассказали в пресс-службе ведомства. На Летникова-младшего составлен протокол. В 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года. Это произошло после того, как прокуратура обратила внимание на то, что в условиях контракта были описаны свойства конкретной марки автомобиля. Но компания, которая продала автомобиль, вернуть деньги не смогла.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) поймали за вождением в пьяном виде сына главы Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова 23-летнего оперуполномоченного ОП № 21 Владимира Летникова. Факт произошедшего корреспонденту URA.RU подтвердили в пресс-службе МУ МВД. «МУ МВД „Нижнетагильское“, по данному факту в настоящее время организована проверка, по итогам которой будут приняты меры», — рассказали в пресс-службе ведомства. На Летникова-младшего составлен протокол. В 2021 году Дмитрий Летников попался на том, что на бюджетные деньги купил внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,6 млн рублей. Решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года. Это произошло после того, как прокуратура обратила внимание на то, что в условиях контракта были описаны свойства конкретной марки автомобиля. Но компания, которая продала автомобиль, вернуть деньги не смогла.