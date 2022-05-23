Мэр Перми задумался о присоединении новых территорий

Алексей Демкин не против расширить границы Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

К Перми можно присоединить некоторые территории Пермского района. Так мэр Алексей Демкин предложил решить проблему с переездом горожан: по его словам, жителей Перми переманили в Пермский район невысокими ценами на жилье и переехавшие продолжают пользоваться всеми привилегиями горожан.

«В последние десятилетия население города активно переезжало жить в Пермский район. Потому что там были созданы комфортные условия для ведения строительного бизнеса, и отток строительства ушел туда. Невысокой стоимостью жилья переманили часть пермяков. Какие меры я вижу, чтобы изменить этот баланс? Может быть нам поработать по изменению территориальных границ Перми. Чтобы наших горожан призвать обратно. Но это на уровне обсуждений и рассуждений», — отметил Демкин, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом. Трансляция ведется на сайте городской думы.

В целом, по словам главы Перми, для привлечения жителей необходимо развивать производство, создавать «комфортный и красивый город», где есть возможность зарабатывать и тратить деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что Демкин в своем докладе объяснил срыв планов по расселению аварийного жилья в Перми, а также сообщил о росте числа горожан, которые недовольны работой общественного транспорта.