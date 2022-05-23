В Перми по итогам реформы число недовольных транспортом выросло

Пермяков не устраивают маршруты и состояние городского транспорта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Удовлетворенность жителей Перми работой общественного транспорта снизилась. По данным главы города Алексея Демкина, недовольных в 2021 году стало больше на 16%.

«Потребность в развитии маршрутной сети, переход на бескондукторную систему оплаты проезда, состояние и содержание остановочных пунктов стали основными проблемными вопросами со стороны жителей города. По итогам году удовлетворенность снизилась и составила 61,22%, в то время как в 2020 году — 77,7%», — заявил в своем ежегодном отчете перед депутатами гордумы Демкин.

Власти Перми запустили реформу общественного транспорта во второй половине 2020 года, сократив число маршрутов. Через год дума приняла решение о повышении стоимости проезда. Это вызвало напряжение среди горожан, которые выходили на акции протеста. Оппозиция требовала отправить в отставку начальника департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за повышение стоимости проезда. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин говорил на это, что социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.