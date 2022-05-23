В Перми по итогам реформы число недовольных транспортом выросло

Удовлетворенность жителей Перми работой общественного транспорта снизилась. По данным главы города Алексея Демкина, недовольных в 2021 году стало больше на 16%.
«Потребность в развитии маршрутной сети, переход на бескондукторную систему оплаты проезда, состояние и содержание остановочных пунктов стали основными проблемными вопросами со стороны жителей города. По итогам году удовлетворенность снизилась и составила 61,22%, в то время как в 2020 году — 77,7%», — заявил в своем ежегодном отчете перед депутатами гордумы Демкин.
Власти Перми запустили реформу общественного транспорта во второй половине 2020 года, сократив число маршрутов. Через год дума приняла решение о повышении стоимости проезда. Это вызвало напряжение среди горожан, которые выходили на акции протеста. Оппозиция требовала отправить в отставку начальника департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за повышение стоимости проезда. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин говорил на это, что социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.
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Удовлетворенность жителей Перми работой общественного транспорта снизилась. По данным главы города Алексея Демкина, недовольных в 2021 году стало больше на 16%. «Потребность в развитии маршрутной сети, переход на бескондукторную систему оплаты проезда, состояние и содержание остановочных пунктов стали основными проблемными вопросами со стороны жителей города. По итогам году удовлетворенность снизилась и составила 61,22%, в то время как в 2020 году — 77,7%», — заявил в своем ежегодном отчете перед депутатами гордумы Демкин. Власти Перми запустили реформу общественного транспорта во второй половине 2020 года, сократив число маршрутов. Через год дума приняла решение о повышении стоимости проезда. Это вызвало напряжение среди горожан, которые выходили на акции протеста. Оппозиция требовала отправить в отставку начальника департамента транспорта Анатолия Путина, а также объявить вотум недоверия депутатам, проголосовавшим за повышение стоимости проезда. Первый замглавы администрации Перми Эдуард Хайруллин говорил на это, что социальный всплеск не выйдет дальше социальных сетей.