Мэр Перми объяснил срыв плана по расселению аварийного жилья

Алексей Демкин предлагает строить муниципальное жилье для расселения аварийного Фото: Анна Майорова © URA.RU

Деньги, заложенные в прошлом году на расселение аварийного жилья, властям Перми удалось использовать лишь на 70%. Причиной стал рост цен на недвижимость, пояснил депутатам глава города Алексей Демкин.

«Плановые объемы финансирования использованы только на 70%. Причиной послужило резкое изменение стоимости приобретаемого жилья и, как следствие, несостоявшиеся аукционы на приобретение жилых помещений ввиду отсутствия заявок от потенциальных участников», — сказал Демкин, отвечая на вопросы депутатов в рамках ежегодного отчета мэра перед думой. Трансляция ведется на сайте Пермской гордумы.

По словам Демкина, единственным выходом из ситуации может стать строительство муниципального жилья, что позволит снизить его стоимость. На данный момент заключены контракты на проектирование и строительство трех 10-этажных домов. Они должны быть сданы в конце 2023 — начале 2024 года.

Всего в 2021 году объем расселенного аварийного фонда в Перми составил 48,8 тысяч кв. м., что на 10 тысяч больше, чем в предыдущем году. Деньги на расселение привлекли благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская среда».