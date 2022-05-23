В Челябинской области выросло производство яиц и мяса птицы

За четыре месяца 2022 года по сравнению с прошлым годом производство мяса птицы выросло на 3,5%, яиц — на 7,6% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области продолжается рост производства яиц и мяса птицы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, за четыре месяца 2022 года по сравнению с прошлым годом производство мяса птицы выросло на 3,5%, яиц — на 7,6%.

«Если в прошлом году с января по апрель было произведено 86,8 тысяч тонн мяса птицы, то в 2022 году — 89,6 тысяч тонн. Производство яиц за этот же период выросло с 502,4 млн штук до 540,4 млн штук, в том числе в птицеводческих хозяйствах было выпущено 527, 6 млн яиц», — сообщили URA.RU в минсельхозе области.

В министерстве пояснили, что ключевой рост продукции обеспечили ведущие птицефабрики региона. Прирост в производстве продукции обеспечен как ростом поголовья птицы в сельхозорганизациях на 7%, так и постепенным восстановлением показателя яйценоскости.

Однако, согласно исследованиям Челябинскстата, за первые несколько месяцев 2022 года в регионе снизилась яйценоскость кур-несушек. По сравнению с январем-мартом прошлого года яйценоскость упала на 7,5%, и составила 74 штуки с одной курицы.