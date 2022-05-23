Поселок-призрак исчезнет с карты ЯНАО

Поселок Полярный жители покинули еще 18 лет назад Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ЯНАО приступили к ликвидации нежилого поселка Полярный, который жители покинули 18 лет назад. Как сообщает пресс-служба окружного правительства, процесс ликвидации разделен на три этапа.

«В Год экологии на Ямале приступили к первому этапу ликвидации муниципальных построек в поселке Полярный, который жители покинули в 2004 году, и устранению накопленного во время хозяйственной деятельности экологического ущерба. Зимой по обустроенной до поселка зимней автодороге было доставлено необходимое оборудование и специальная техника», — сказано в сообщении.

В рамках первого этапа ликвидируют 13 объектов, находящихся в муниципальной собственности, но которые уже нельзя использовать. Планируется, что процесс завершат в августе 2022 года. Остальные девять объектов снесут во втором этапе — предварительно в 2023 году.

«В настоящее время администрацией Приуральского района продолжается работа, направленная на установление собственников объектов поселка, не принадлежащих муниципалитету, и разрешение имущественных вопросов. Такие объекты будут ликвидированы в рамках третьего этапа работ, завершение которого планируется ориентировочно в четвертом квартале 2024 года», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в поселке Полярный будет ликвидирован урон, нанесенный природе в ходе жизнедеятельности. Населенный пункт расположен в районе 110 км железнодорожной линии «Чум-Лабытнанги». Решение о ликвидации поселка было принято еще в марте 2021 года.