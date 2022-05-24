Мосгорсуд решил судьбу Навального

24 мая 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Алексею Навальному оставили прежний приговор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному (признан в РФ террористом и экстремистом) в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. «Приговор суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит издание решение суда. Прокурор сочла вину Навального полностью доказанной. Она обратила внимание на то, что Навальный собирал пожертвования на участие в президентских выборах 2018 года, хотя знал, что по закону не может быть зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей. Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. Дело о мошенничестве против Навального возбудили больше года назад. По данным следствия, Навальный потратил на личные нужды часть средств, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом), передает RT. Он также обвиняется в оскорблении судьи, которая выносила блогеру приговор за клевету на ветерана ВОВ Игната Артеменко, напоминает РАПСИ.

Мосгорсуд оставил в силе приговор Алексею Навальному (признан в РФ террористом и экстремистом) в девять лет колонии за мошенничество и неуважение к суду. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда. «Приговор суда оставить без изменения. Апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит издание решение суда. Прокурор сочла вину Навального полностью доказанной. Она обратила внимание на то, что Навальный собирал пожертвования на участие в президентских выборах 2018 года, хотя знал, что по закону не может быть зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 миллиона рублей. Навальный сейчас отбывает срок в покровской колонии. Дело о мошенничестве против Навального возбудили больше года назад. По данным следствия, Навальный потратил на личные нужды часть средств, пожертвованных «Фонду борьбы с коррупцией» (запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом), передает RT. Он также обвиняется в оскорблении судьи, которая выносила блогеру приговор за клевету на ветерана ВОВ Игната Артеменко, напоминает РАПСИ.