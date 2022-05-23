Wildberries ввела массовые штрафы для покупателей

Популярный российский маркетплейс Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. Об этом наблюдении рассказали пользователи сети «ВКонтакте».
«Ранее Wildberries сообщала, что тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во „ВКонтакте“, у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было», — сообщили в РБК.
Как рассказали изданию представители маркетплейса, компания с 2020 года тестирует разные модели доставки. Для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой покупок применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил собеседник. «Это нововведение позволит снизить долю заказов с большим количеством возвратов, от которых страдают добросовестные продавцы, а покупателям — получать вещи после минимального количества примерок», — говорится в одном из ответов службы поддержки компании.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Популярный российский маркетплейс Wildberries начал вводить штрафы для всех покупателей, возвращающих не подошедшие товары. Об этом наблюдении рассказали пользователи сети «ВКонтакте». «Ранее Wildberries сообщала, что тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во „ВКонтакте“, у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было», — сообщили в РБК. Как рассказали изданию представители маркетплейса, компания с 2020 года тестирует разные модели доставки. Для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой покупок применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил собеседник. «Это нововведение позволит снизить долю заказов с большим количеством возвратов, от которых страдают добросовестные продавцы, а покупателям — получать вещи после минимального количества примерок», — говорится в одном из ответов службы поддержки компании.