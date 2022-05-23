В Екатеринбурге с клиентов Wildberries начали брать «налог»

24 мая 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Покупатели Wildberries пожаловались на штрафы за возвраты Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге с клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров. Пользователи маркетплейса пожаловались на уведомления о том, что, если заказ не понравится, то за отказ придется заплатить 100 рублей. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я положила несколько вещей в корзину. Хотела оформить заказ, но появилось уведомление о том, что если будет возврат, я обязуюсь заплатить за каждую единицу товара 100 рублей. То есть, если мне вещь не понравится, то я все равно должна буду платить», — возмущается собеседница агентства Анна. По словам другой горожанки Ульяны, бывают случаи, когда товар не подошел размером, и возврат необходим. «Я часто возвращаю вещи, потому что сложно угадать с размером. У каждого производителя разный пошив. Если я заказываю обувь, то беру несколько вариантов, чтобы подобрать максимально комфортный. Теперь за все, что не подошло, придется платить», — возмущается она. В пресс-службе Wildberries объяснили URA.RU, что платить придется только покупателям, которые отказываются от товаров слишком часто. «Для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики в размере 100 рублей. Мы стремимся мотивировать пользователей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать одежду с минимальным количеством примерок. Мы хотим таким образом сократить долю испорченных вещей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Wildberries тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было.

В Екатеринбурге с клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров. Пользователи маркетплейса пожаловались на уведомления о том, что, если заказ не понравится, то за отказ придется заплатить 100 рублей. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я положила несколько вещей в корзину. Хотела оформить заказ, но появилось уведомление о том, что если будет возврат, я обязуюсь заплатить за каждую единицу товара 100 рублей. То есть, если мне вещь не понравится, то я все равно должна буду платить», — возмущается собеседница агентства Анна. По словам другой горожанки Ульяны, бывают случаи, когда товар не подошел размером, и возврат необходим. «Я часто возвращаю вещи, потому что сложно угадать с размером. У каждого производителя разный пошив. Если я заказываю обувь, то беру несколько вариантов, чтобы подобрать максимально комфортный. Теперь за все, что не подошло, придется платить», — возмущается она. В пресс-службе Wildberries объяснили URA.RU, что платить придется только покупателям, которые отказываются от товаров слишком часто. «Для пользователей с высокой долей возвратов и/или невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики в размере 100 рублей. Мы стремимся мотивировать пользователей к более осознанному заказу товаров на маркетплейсе, что позволяет им получать одежду с минимальным количеством примерок. Мы хотим таким образом сократить долю испорченных вещей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что Wildberries тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было.