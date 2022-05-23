На место в гордуме Тобольска претендует менеджер «Газпрома». Его предшественник осужден по статье

24 мая 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Довыборы в гордуму Тобольска намечены на 11 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальник Тобольского территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Север» Эдуард Махмутов планирует выдвинуться на довыборы в депутаты гордумы Тобольска. Информация о претенденте опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». Место в думе освободилось после того как экс-депутат Сергей Вакарин был осужден за то, что сбил на машине сотрудника ГИБДД. «Одномандатный избирательный округ № 23 (где избирался Вакаркин — прим. ред.) — Махмутов Эдуард Рудольфович», — значится на сайте праймериз. Его соперником по предварительному голосованию стал директор ООО «Марс» (подрядчик компании «Сибур») Алексей Сурков. Кроме того, в Тобольске стартовало предварительное партийное голосование по выдвижению кандидата в депутаты гордумы по округу №12. Избравшийся здесь Иван Нефидов в сентябре перешел на должность заммэра Нового Уренгоя и сложил мандат. На выдвижение по округу от ЕР претендуют: предприниматель Елизавета Волкова, преподаватель ТИУ Ильяс Ибрагимов и директор детсада Людмила Торопова. Праймериз продлятся до 29 мая, довыборы в представительный орган намечены на 11 сентября. Скандал с экс-депутатом Вакариным прогремел в июле 2021 года. Народный избранник на своем Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления. Инспектор ДПС был госпитализирован, а Вакарина суд приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.

Начальник Тобольского территориального участка ООО «Газпром межрегионгаз Север» Эдуард Махмутов планирует выдвинуться на довыборы в депутаты гордумы Тобольска. Информация о претенденте опубликована на сайте предварительного голосования «Единой России». Место в думе освободилось после того как экс-депутат Сергей Вакарин был осужден за то, что сбил на машине сотрудника ГИБДД. «Одномандатный избирательный округ № 23 (где избирался Вакаркин — прим. ред.) — Махмутов Эдуард Рудольфович», — значится на сайте праймериз. Его соперником по предварительному голосованию стал директор ООО «Марс» (подрядчик компании «Сибур») Алексей Сурков. Кроме того, в Тобольске стартовало предварительное партийное голосование по выдвижению кандидата в депутаты гордумы по округу №12. Избравшийся здесь Иван Нефидов в сентябре перешел на должность заммэра Нового Уренгоя и сложил мандат. На выдвижение по округу от ЕР претендуют: предприниматель Елизавета Волкова, преподаватель ТИУ Ильяс Ибрагимов и директор детсада Людмила Торопова. Праймериз продлятся до 29 мая, довыборы в представительный орган намечены на 11 сентября. Скандал с экс-депутатом Вакариным прогремел в июле 2021 года. Народный избранник на своем Mercedes сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места преступления. Инспектор ДПС был госпитализирован, а Вакарина суд приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 8 месяцев.