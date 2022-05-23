23 мая 2022

В Курганской области пройдут дожди с грозами

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Мороз. Курган, гроза, пасмурно, тучи, пасмурная погода, дождь, погода, облачно
Ухудшение погоды ожидается 26 и 27 мая Фото:

В Курганской области 26 и 27 мая ожидаются дождь и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 26.05.2022, 27.05.2022 день: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — указано на сайте.

26 мая днем, по данным синоптиков, может потеплеть до +29 градусов. 27 мая максимальная температура воздуха в регионе может подняться до +22 градусов. Также в эти дни ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. По информации синоптиков, 25 мая в регионе не будет дождя, а температура воздуха может подняться до +30 градусов. Ожидается, что порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду.

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В Курганской области 26 и 27 мая ожидаются дождь и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.05.2022, 27.05.2022 день: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — указано на сайте. 26 мая днем, по данным синоптиков, может потеплеть до +29 градусов. 27 мая максимальная температура воздуха в регионе может подняться до +22 градусов. Также в эти дни ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. По информации синоптиков, 25 мая в регионе не будет дождя, а температура воздуха может подняться до +30 градусов. Ожидается, что порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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