В Курганской области пройдут дожди с грозами

24 мая 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Ухудшение погоды ожидается 26 и 27 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 26 и 27 мая ожидаются дождь и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.05.2022, 27.05.2022 день: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — указано на сайте. 26 мая днем, по данным синоптиков, может потеплеть до +29 градусов. 27 мая максимальная температура воздуха в регионе может подняться до +22 градусов. Также в эти дни ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. По информации синоптиков, 25 мая в регионе не будет дождя, а температура воздуха может подняться до +30 градусов. Ожидается, что порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду.

В Курганской области 26 и 27 мая ожидаются дождь и грозы. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 26.05.2022, 27.05.2022 день: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы», — указано на сайте. 26 мая днем, по данным синоптиков, может потеплеть до +29 градусов. 27 мая максимальная температура воздуха в регионе может подняться до +22 градусов. Также в эти дни ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. По информации синоптиков, 25 мая в регионе не будет дождя, а температура воздуха может подняться до +30 градусов. Ожидается, что порывы ветра в этот день могут достичь 14 метров в секунду.