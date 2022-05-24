Силовики готовят облавы на такси и маршрутки в Челябинске

На улицы Челябинска выведут 28 экипажей ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Массовые проверки маршрутных и легковых такси пройдут в Челябинске 25 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД.

«Такси и маршрутки будут проверяться на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе — нарушений правил перевозки детей. В мероприятии задействуют 28 экипажей специализированной роты областного полка ДПС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате, как пояснили агентству в полицейском главке, силовики рассчитывают исключить из эксплуатации автобусы и легковые такси, не отвечающие требованиям технических регламентов. Кроме того, мероприятие должно содействовать предотвращению ДТП, которые происходят по вине водителей, и устранить причины, способствующие авариям.