Силовики готовят облавы на такси и маршрутки в Челябинске

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Проверка водителей и пассажиров на соблюдение масочного режима. Челябинск, маршрутное такси, гаи, гастарбайтер, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, дорога, городской транспорт, маска защитная, сиз, средства индивидуальной защиты
На улицы Челябинска выведут 28 экипажей ГИБДД Фото:

Массовые проверки маршрутных и легковых такси пройдут в Челябинске 25 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД.

«Такси и маршрутки будут проверяться на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе — нарушений правил перевозки детей. В мероприятии задействуют 28 экипажей специализированной роты областного полка ДПС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В результате, как пояснили агентству в полицейском главке, силовики рассчитывают исключить из эксплуатации автобусы и легковые такси, не отвечающие требованиям технических регламентов. Кроме того, мероприятие должно содействовать предотвращению ДТП, которые происходят по вине водителей, и устранить причины, способствующие авариям.

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Массовые проверки маршрутных и легковых такси пройдут в Челябинске 25 мая. Об этом сообщили URA.RU в региональном ГУ МВД. «Такси и маршрутки будут проверяться на предмет выявления грубых нарушений правил дорожного движения. В том числе — нарушений правил перевозки детей. В мероприятии задействуют 28 экипажей специализированной роты областного полка ДПС», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В результате, как пояснили агентству в полицейском главке, силовики рассчитывают исключить из эксплуатации автобусы и легковые такси, не отвечающие требованиям технических регламентов. Кроме того, мероприятие должно содействовать предотвращению ДТП, которые происходят по вине водителей, и устранить причины, способствующие авариям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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