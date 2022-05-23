Путин предложил строить мегапроект в ЯНАО с учетом расширения

Северный широтных ход является важным транспортным проектом для России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Северный широтный ход будут строить в ЯНАО с учетом дальнейшего расширения. Об этом на совещании сказал президент России Владимир Путин, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Инфраструктура должна ориентироваться на требования завтрашнего дня, открывать пространство возможностей для деловой инициативы. Это особенно важно сейчас, когда конъюнктура на мировых рынках динамично меняется, торговые потоки и вся глобальная экономическая активность переключаются с Запада на более интересные, растущие регионы. Важно видеть и понимать эту перспективу, прокладывать новые маршруты и готовить транспортные проекты с запасом по мощности. Имею в виду развитие и Восточного полигона железных дорог, и Северного широтного хода, морских портов Арктики, Дальнего Востока, юга и северо-запада, включая модернизацию Мурманского транспортного узла и так далее», — сообщил президент.

По словам Владимира Путина, на этапе проектирования Северного широтного хода нужно закладывать возможности для расширения и модернизации инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы позже увеличить пропускные способности проекта с минимальными затратами и открыть новые каналы поставок.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин утвердил начало строительства СШХ в ЯНАО в 2022 году. Он отметил, что это его прямое поручение.