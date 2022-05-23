Путин утвердил поручение о строительстве мегапроекта в ЯНАО

Президент России Владимир Путин утвердил поручение о начале строительства Северного широтного хода в 2022 году. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля.
«Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание, это — прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться», — завил Владимир Путин.
Запуск СШХ поможет разгрузить БАМ и Транссиб. Это совместный проект правительства РФ, правительства ЯНАО, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития».
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что регион готов к этому проекту и первым объектом, к работе над которым приступят строители, станет железнодорожный участок через реку Обь. Его проект уже одобрило главное управление госэкспертизы.
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Президент России Владимир Путин утвердил поручение о начале строительства Северного широтного хода в 2022 году. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля. «Активная стройка на объектах этой магистрали должна начаться уже в текущем году. Я обращаю внимание, это — прямое поручение, прошу вас так к этому и относиться», — завил Владимир Путин. Запуск СШХ поможет разгрузить БАМ и Транссиб. Это совместный проект правительства РФ, правительства ЯНАО, ПАО «Газпром», ОАО «РЖД» и АО «Корпорация развития». Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что регион готов к этому проекту и первым объектом, к работе над которым приступят строители, станет железнодорожный участок через реку Обь. Его проект уже одобрило главное управление госэкспертизы.