Бывший вице-мэр из ХМАО хочет вернуться в большую политику

Павел Прокопович решил принять участие в праймериз «Единой России» Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Бывший заместитель главы Нефтеюганска Павел Прокопович стал участником праймериз «Единой России» по довыборам в городскую думу. Информация об этом сообщается на сайте предварительного голосования ЕР.

«Прокопович Павел Александрович. Избирательный округ №10», — значится в списке кандидатов на довыборы в городскую думу. Помимо Прокоповича в праймериз участвует экс-депутат Нефтеюганска Дмитрий Третьяков, а также Инара Бочарова и Оксана Баздырева.

Прокопович в разговоре с URA.RU объяснил, что решил принять участие в предварительном голосовании, потому что обладает управленческим опытом. «Считаю, что еще могу быть полезен городу. Опыт предыдущей работы в администрации пригодится при работе в думе и даст свои плоды в случае избрания», — прокомментировал Прокопович.

Глава исполкома «Единой России» в ХМАО Николай Заболотнев в разговоре с URA.RU отметил, что в Нефтеюганске принять участие в предварительном голосовании могут все избиратели до конца недели на партийном сайте. «Все результаты предварительного голосования подводить будет центральный штаб», — отметил Заболотнев.

Ранее URA.RU сообщало, что Прокопович уволился из администрации Нефтеюганска после выборов нового главы города, которым стала Эльвира Бугай. Его место в мэрии занял бывший межрайонный прокурор Павел Гусенков.