В Перми увековечили память бойца, героически погибшего на Украине

Открытие мемориальной доски прошло 24 мая Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском торгово-техническом колледже торжественно открыли мемориальную доску сотруднику ОМОН «Парма» Евгению Лодочникову, погибшему во время спецоперации на Украине. Информация об этом появилась на сайте регионального Управления Росгвардии.

Евгений Лодочников погиб 25 февраля при проведении специальной военной операции, ценой собственной жизни он сохранил жизни своим боевым товарищам. «Он не вернулся с боевого задания, но память о нем навсегда останется жить в наших сердцах. Его преданность Отечеству будет служить примером мужества и отваги для подрастающего поколения», — отметил врио начальника Управления Росгвардии по Пермскому краю полковник полиции Сергей Черепанов.

После торжественного открытия мемориальной доски в колледже прошел заключительный этап смотр-конкурса строя и песен среди учащихся. Со следующего года этот смотр-конкурс будет посвящен памяти Евгения Лодочникова.

Специальная операция России на Украине идет с 24 февраля. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это вынужденный шаг для защиты жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.