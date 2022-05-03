03 мая 2022
02 мая 2022

В курганском округе назначили нового руководителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет областной думы по бюджету. Курган, депутат, чиновник, портфель, заседание, руки
В крупном округе Курганской области назначили нового руководителя (архифное фото) Фото:

В Макушинском округе (Курганская область) назначили нового руководителя. Временно исполняющим обязанности главы округа стал Василий Пигачев. Информация размещена в группе местной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«На заседании думы принято решение о назначении временно исполняющим обязанности главы Макушинского муниципального округа Василия Пигачева», — указано в сообщении. Решение депутаты приняли на внеочередном заседании думы.

Пигачев родился в 1984 году в селе Басковское Макушинского района. До этого был председателем территориальной избирательной комиссии округа.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Макушинского муниципального округа Алексей Катков ушел в отставку по собственному желанию. Источники сообщали, Катков понял, что не справляется с обязанностями. Его положение усугубила ситуация с пожарами.

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В Макушинском округе (Курганская область) назначили нового руководителя. Временно исполняющим обязанности главы округа стал Василий Пигачев. Информация размещена в группе местной администрации в социальной сети «ВКонтакте». «На заседании думы принято решение о назначении временно исполняющим обязанности главы Макушинского муниципального округа Василия Пигачева», — указано в сообщении. Решение депутаты приняли на внеочередном заседании думы. Пигачев родился в 1984 году в селе Басковское Макушинского района. До этого был председателем территориальной избирательной комиссии округа. Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Макушинского муниципального округа Алексей Катков ушел в отставку по собственному желанию. Источники сообщали, Катков понял, что не справляется с обязанностями. Его положение усугубила ситуация с пожарами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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