«Уральские авиалинии» запустят рейсы к крупнейшему озеру мира

С начала лета самотелы будут летать в Тамчи Фото: Владимир Жабриков

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с начала июня запустит рейсы в село Тамчи в Киргизии, расположенное на берегу озера Иссык-Куль. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале авиаперевозчика. Самолеты будут летать из Домодедово, Жуковского, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

«Домодедово — Тамчи — Домодедово — со 2 июня по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям и с 13 июня — ежедневно; Жуковский — Тамчи — Жуковский — с 5 июня по средам и воскресеньям; Екатеринбург — Тамчи — Екатеринбург — с 10 июня по понедельникам и пятницам; Санкт-Петербург — Тамчи — Санкт-Петербург — с 13 июня по понедельникам, а обратно по вторникам», — говорится в сообщении.

Иссык-Куль — самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой. Рядом в верхней части Каракольского ущелья находится горнолыжный курорт, а также источники с термальной водой.

Ранее агентство писало, что «Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу. С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в нашем расписании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово.