«Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу

Первый рейс из Екатеринбурга в Махачкалу состоится в пятницу 10 июня. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили URA.RU, что далее рейсы будут выполняться два раза в неделю.
«С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в нашем расписании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний».
Согласно данным из интернета, цена билета будет варьироваться от 10 тысяч рублей (эконом-класс) до 40700 (бизнес-класс). В компании отметили, что Дагестан является одной из самых популярных локаций для туристических поездок. Махачкала привлекает туристов своими золотыми песчаными пляжами. Кроме них, в столице Дагестана есть еще много достопримечательностей.
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Первый рейс из Екатеринбурга в Махачкалу состоится в пятницу 10 июня. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили URA.RU, что далее рейсы будут выполняться два раза в неделю. «С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в нашем расписании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний». Согласно данным из интернета, цена билета будет варьироваться от 10 тысяч рублей (эконом-класс) до 40700 (бизнес-класс). В компании отметили, что Дагестан является одной из самых популярных локаций для туристических поездок. Махачкала привлекает туристов своими золотыми песчаными пляжами. Кроме них, в столице Дагестана есть еще много достопримечательностей.