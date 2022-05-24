«Уральские авиалинии» запустили рейс из Екатеринбурга в Махачкалу

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Полеты с лета станут регулярными Фото:

Первый рейс из Екатеринбурга в Махачкалу состоится в пятницу 10 июня. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили URA.RU, что далее рейсы будут выполняться два раза в неделю.

«С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в нашем расписании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний».

Согласно данным из интернета, цена билета будет варьироваться от 10 тысяч рублей (эконом-класс) до 40700 (бизнес-класс). В компании отметили, что Дагестан является одной из самых популярных локаций для туристических поездок. Махачкала привлекает туристов своими золотыми песчаными пляжами. Кроме них, в столице Дагестана есть еще много достопримечательностей.

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Первый рейс из Екатеринбурга в Махачкалу состоится в пятницу 10 июня. В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили URA.RU, что далее рейсы будут выполняться два раза в неделю. «С 13 июня рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. Напомним, что в нашем расписании уже есть ежедневные рейсы Домодедово — Махачкала — Домодедово», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале «Уральских авиалиний». Согласно данным из интернета, цена билета будет варьироваться от 10 тысяч рублей (эконом-класс) до 40700 (бизнес-класс). В компании отметили, что Дагестан является одной из самых популярных локаций для туристических поездок. Махачкала привлекает туристов своими золотыми песчаными пляжами. Кроме них, в столице Дагестана есть еще много достопримечательностей.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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