Преподаватель УрФУ уволился после скандала со взяткой-мясорубкой

Преподаватель уволился через месяц после коррупционного скандала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Преподаватель из Уральского федерального университета, которого подозревают в коррупции за требование купить мясорубку за зачет студентам, уволился по своему желанию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Преподаватель, подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Там отметили, что расследовать инцидент стали по инициативе руководства университета.

Студенты, у которых преподаватель требовал купить мясорубку, обратились в комиссию, посвященную случаям коррупции в стенах вуза. Нарушение обнаружили в феврале и сообщили о нем правоохранителям.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщали, что преподаватель потребовал у студентов купить ему мясорубку за 11 тысяч рублей. Взамен на это он обещал поставить зачеты и принять курсовые работы.