Преподаватель УрФУ уволился после скандала со взяткой-мясорубкой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Внеочередное заседание Думы города. Сургут, чиновник, портфель, рука с портфелем
Преподаватель уволился через месяц после коррупционного скандала Фото:

Преподаватель из Уральского федерального университета, которого подозревают в коррупции за требование купить мясорубку за зачет студентам, уволился по своему желанию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Преподаватель, подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Там отметили, что расследовать инцидент стали по инициативе руководства университета.

Студенты, у которых преподаватель требовал купить мясорубку, обратились в комиссию, посвященную случаям коррупции в стенах вуза. Нарушение обнаружили в феврале и сообщили о нем правоохранителям.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщали, что преподаватель потребовал у студентов купить ему мясорубку за 11 тысяч рублей. Взамен на это он обещал поставить зачеты и принять курсовые работы.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво»
Подписаться
Преподаватель из Уральского федерального университета, которого подозревают в коррупции за требование купить мясорубку за зачет студентам, уволился по своему желанию. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Преподаватель, подозреваемый во взяточничестве, уволился по собственному желанию еще в марте», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале УрФУ. Там отметили, что расследовать инцидент стали по инициативе руководства университета. Студенты, у которых преподаватель требовал купить мясорубку, обратились в комиссию, посвященную случаям коррупции в стенах вуза. Нарушение обнаружили в феврале и сообщили о нем правоохранителям. Ранее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщали, что преподаватель потребовал у студентов купить ему мясорубку за 11 тысяч рублей. Взамен на это он обещал поставить зачеты и принять курсовые работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...