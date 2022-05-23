23 мая 2022

Свердловских студентов заставили покупать мясорубку за зачет

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, зарплата, коррупция, деньги
Мясорубка, которую принесли студенты, стоит 11 тысяч рублей Фото:

Преподавателя одного из вузов Екатеринбурга подозревают в коррупции за то, что он заставил принести ему мясорубку, обещая поставить за это зачет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Преподаватель требовал от студентов учебного заведения приобрести и передать ему мясорубку взамен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мясорубка, которые студенты принесли преподавателю, стоила 11 тысяч рублей.

В прокуратуре проходит предварительное расследование, чтобы определить, виновен ли преподаватель в коррупции. Он стал фигурантом статьи 290 УК РФ, предполагающей наказание за взятку. Прокуратура контролирует ход расследования.

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Преподавателя одного из вузов Екатеринбурга подозревают в коррупции за то, что он заставил принести ему мясорубку, обещая поставить за это зачет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Преподаватель требовал от студентов учебного заведения приобрести и передать ему мясорубку взамен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мясорубка, которые студенты принесли преподавателю, стоила 11 тысяч рублей. В прокуратуре проходит предварительное расследование, чтобы определить, виновен ли преподаватель в коррупции. Он стал фигурантом статьи 290 УК РФ, предполагающей наказание за взятку. Прокуратура контролирует ход расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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