Свердловских студентов заставили покупать мясорубку за зачет

Мясорубка, которую принесли студенты, стоит 11 тысяч рублей
Преподавателя одного из вузов Екатеринбурга подозревают в коррупции за то, что он заставил принести ему мясорубку, обещая поставить за это зачет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Преподаватель требовал от студентов учебного заведения приобрести и передать ему мясорубку взамен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мясорубка, которые студенты принесли преподавателю, стоила 11 тысяч рублей.
В прокуратуре проходит предварительное расследование, чтобы определить, виновен ли преподаватель в коррупции. Он стал фигурантом статьи 290 УК РФ, предполагающей наказание за взятку. Прокуратура контролирует ход расследования.
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