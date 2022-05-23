Свердловских студентов заставили покупать мясорубку за зачет

24 мая 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Мясорубка, которую принесли студенты, стоит 11 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Преподавателя одного из вузов Екатеринбурга подозревают в коррупции за то, что он заставил принести ему мясорубку, обещая поставить за это зачет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Преподаватель требовал от студентов учебного заведения приобрести и передать ему мясорубку взамен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мясорубка, которые студенты принесли преподавателю, стоила 11 тысяч рублей. В прокуратуре проходит предварительное расследование, чтобы определить, виновен ли преподаватель в коррупции. Он стал фигурантом статьи 290 УК РФ, предполагающей наказание за взятку. Прокуратура контролирует ход расследования.

Преподавателя одного из вузов Екатеринбурга подозревают в коррупции за то, что он заставил принести ему мясорубку, обещая поставить за это зачет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Преподаватель требовал от студентов учебного заведения приобрести и передать ему мясорубку взамен на прием экзаменов, зачетов и курсовых работ», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что мясорубка, которые студенты принесли преподавателю, стоила 11 тысяч рублей. В прокуратуре проходит предварительное расследование, чтобы определить, виновен ли преподаватель в коррупции. Он стал фигурантом статьи 290 УК РФ, предполагающей наказание за взятку. Прокуратура контролирует ход расследования.